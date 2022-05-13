Erdoğan'ın bulunduğu AKM'nin önünde bir şüpheli silahla yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir etkinliğe katılmak için geldiği AKM'nin önünde bir kişi 3 silahla yakalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde katıldığı program için emniyet güçleri Taksim bölgesinde geniş güvenlik önlemleri aldı. ŞÜPHELİ HAREKETLER SERGİLEYİNCE YAKALANDI

AKM yanında kurulan güvenlik noktasında, polis ekipleri şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak üzerini aradı. Polislerin yaptığı aramada şüpheli şahsın üzerinde 3 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyet aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.