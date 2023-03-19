Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçlarını açıkladı

Türkiye seçim gündemine yavaş yavaş girerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'nin sandık başına gideceği 14 Mayıs'a 2 aydan az bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı adayları birer birer netleşirken Cumhur İttifakının adayı gösterilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçlarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı. "Bu sonuçları çarşamba günü aldım" diyen Şen, haftada 3-4 gün anket yaptırdıklarını da belirtti.

"HAFTADA 3-4 ANKET YAPTIRIYORUZ"

Şen'in yaptırdıkları anketin sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı ve Kılıçdaroğlu'nun yarıştaki durumuyla ilgili A Haber'de yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şöyle:

"Normalde ayda 3-4 tane anket yaptırıyorduk. Ancak şu an haftada 3-4 anket yaptırıyoruz. Profesyonellere yaptırıyoruz bu anketleri."

ERDOĞAN'IN VE AK PARTİ'NİN OY ORANINI AÇIKLADI

"Bitirdiğimiz hafta itibarıyla bir seçim olsaydı cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53 olarak gözüküyor. AK Parti'nin oy seviyesi ise yüzde 41 civarında."

"SONUÇLARI ÇARŞAMBA GÜNÜ ALDIM"

"Bu sonuçları çarşamba günü aldım. Her günü birbirinin arkasına katarak anketler yaptırıyoruz. Haftada 3-4 araştırma yapıyoruz. Bunu daha önceden ayda bir olarak yapıyorduk. 10 gün içinde bu araştırmaları yapıyoruz."

DİKKAT ÇEKEN 'KILIÇDAROĞLU' SÖZLERİ! "2018'E YAKIN SONUÇLAR GÖRÜYORUZ"

"2018 sonuçlarına yakın sonuçları görüyoruz. Muhalefetin o zamanki açıklamalarıyla bugün yaptıkları açıklamalarla aynı. Sayın Kılıçdaroğlu kaybedecek gibi duruyor şu an. Bunun siyasetle alakası yok, bu bilimsel bir veri."