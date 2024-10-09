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Erdoğan'ın mikrofonu açık kaldı: ''Ya neden şu rozetlerden alıyorsunuz ya?''

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısı sonrası mikrofonu açık kaldı. Erdoğan'ın yanına çağırdığı kişiye, ''Ya neden şu rozetlerden alıyorsunuz ya?'' dediği anlar canlı yayına yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan partiye yeni katılan belediye başkanlarına rozet takmaya hazırlanırken mikrofonu açık kaldı. 

Erdoğan'ın yanına çağırdığı kişiye ''Gel buraya. Ya neden şu rozetlerden alıyorsunuz ya?'' dediği duyuldu. 

O anlar canlı yayına yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısı sonrası mikrofonu açık kaldı. Erdoğan'ın yanına çağırdığı kişiye, ''Ya neden şu rozetlerden alıyorsunuz ya?'' dediği anlar canlı yayına yansıdı.

İşte AK Parti'ye geçen belediye başkanları 

-Yeniden Refah Partisi'den Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Beldesi belediye başkanı Selahattin Aysu

-Yeniden Refah Partisi'den Ağrı Eleşkirt Yücekapı Beldesi belediye başkanı İlhami Zeyrek

-Yeniden Refah Partisi'den Ağrı Hamur ilçe belediye başkanı İsmet Aslan

-Yeniden Refah Partisi'den istifa eden Batman Beşiri ilçe belediye başkanı Alpaslan Karabulut

-HDP'den istifa eden Batman Beşiri İkiköprü Beldesi Belediye Başkanı Halil İbrahim Karabulut

-Yeniden Refah Partisi'den istifa eden Batman Merkez Belde belediye başkanı İmadeddin Ekmiş

-İyi Parti'den istifa eden Bingöl Yedisu ilçe belediye başkanı Sedat Uçar

-Demokrat Parti'den istifa eden Kırşehir Çiçekdağı Köseli Belde belediye başkanı Mustafa Duran

-Yeniden Refah Partisi'den istifa eden Konya Yalıhüyük ilçe belediye başkanı Mehmet Ali Yılmaz

-Bağımsız Konya Hüyük ilçe belediye başkanı Sadık Sefer

-Yeniden Refah Partisi'den istifa eden Sivas Yıldız ilçe belediye başkanı Ali Aydemir

-Bağımsız Trabzon Vakfıkebir ilçe belediye başkanı Fuat Koçal

-Yeniden Refah Partisi'den Trabzon Arsin ilçe belediye başkanı Hamza Bilgin

Etiketler recep tayyip erdoğan ak parti grup toplantısı rozet
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