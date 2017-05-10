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  4. 10 Mayıs 2017 07:35

Erdoğan'ın uçağında sürpriz isimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kuveyt ziyaretinden dönerken uçakta ''Diriliş Ertuğrul'' ekibi ile sohbet etti.

Erdoğan'ın uçağında sürpriz isimler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Kuveyt'e giden "Diriliş Ertuğrul" ekibi, dönüş yolunda uçakta Erdoğan'la sohbet etti.

Resmi ziyarette bulunmak için Kuveyt'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş yolunda Diriliş ekibiyle beraberdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Kuveyt'te, havalimanının yeni terminal binasının temel atma törenine katılmıştı.

KUVEYT DÖNÜŞÜ, DİRİLİŞ EKİBİYLE SOHBET

Kuveyt'ten Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı, dönüş yolunda Diriliş dizisi ekibiyle bir araya gelip, sohbet etti. Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mustafa Varank'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan Diriliş'in senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ ve oyuncu Engin Altan Düzyatan ile birlikte görülüyor. Kuveyt gezisinde Diriliş ekibinin de kendilerine eşlik ettiğini duyuran Mustafa Varank, dizinin Kuveyt'te de büyük ilgiyle takip edildiğini de paylaştı.

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