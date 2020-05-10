Erdoğan'ın yeni danışmanı ''talancı müteahhit'' diye anılmış

AK Parti’nin kuruluşunda da yer alan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Odatv’de yer alan habere göre, Hamza Cebeci'nin geçmişte yer alan haberde müteahhiti olduğu Işık Apart'manı'nın Düzce depreminde yıkılmasının ardından "Tehlike doğuracak şekilde bina yaparak ölüme sebebiyet vermek" suçundan yargılandı.

12 YURTTAŞ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

O süreçlerde Sabah gazetesinin yaptığı haberde Hamza Cebeci'ye "Talancı müteahhit" nitelendirmesi yapıldı. Cebeci'nin müteahhiti olduğu apartmanın yıkılması sonucu 12 yurttaş yaşamını yitirmişti.

DEPREMİN SİMGE İSMİYDİ

17 Ağustos Marmara depreminin ardından tam 87 gün sonra 12 Kasım 1999'da gerçekleşen 7,2 büyüklüğündeki Düzce depreminde 710 kişi hayatını kaybederken 2 bin 678 kişi de yaralanmıştı. Bu depremde yıkılan onlarca binalardan biri olan Işık Apartmanı’nın müteahhidi ise bugün Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanan Hamza Cebeci’ydi. Cebeci daha sonra Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Tehlike doğuracak şekilde bina yaparak ölüme sebebiyet vermek" suçundan yargılandı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, 1999’da Al Balcı ve Murat Kaya imzalı haberinde, Hamza Cebeci’nin “talancı müteahhit” olarak tanındığı söyleniyor.

İBB DÖNEMİNDEN YAKIN ARKADAŞI

Öte yandan Cebeci’nin o dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tayyip Erdoğan'ın yakın arkadaşı olduğu ve ailecek görüştüğü ifade ediliyor. Ayrıca Cebeci’nin, Üsküdar'daki Cebeci konaklarından trilyonlar kazanmasıyla ve Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde, Boğaz manzaralı 7 dönüm araziyi dönemin parasıyla 40 milyar liraya alması ile gündeme geldiği belirtiliyor.

Düzce'de kat karşılığı aldığı bir arsaya 5 katlı apartman yaptırdığı, Her katında 4 daire bulunan apartmanın kendisine düşen dairelerine annesini ve kardeşlerini yerleştirdiği belirtiliyor.

O dönemin Sabah Gazetesi'nin depremde yaşananlara ve Hamza Cebeci’ye yönelik yaptığı haber şöyle:

“17 Ağustos depreminde Işık Apartmanı yıkılmadı, ancak İmar ve İskan Müdürlüğü'nden gelen uzmanlar, yüzde 60 hasar raporu verdi. Kiracılar, daireleri boşaltmaya başladılar.

Ancak Cebeci, boşalan apartmanı kısa sürede tamir ettirerek yeniden kiraya vermek için harekete geçti. Binanın sağlam olduğuna inandırmak için de annesi Havva Cebeci ile kardeşleri Hakan, Hüseyin ve Muhsin Cebeci'yi de binaya yerleştirdi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde okuyan 8 öğrenci, öğrenci yurdunun hasar görmesi üzerine kalmak için kendilerine Cebeci'nin ucuza kiraya verdiği yüzde 60 hasarlı Işık Apartmanı'nı seçtiler.

Merkez üssü Düzce olan 12 Kasım depreminde, Işık Apartmanı bu sefer enkaz haline geldi; Cebeci Ailesi ile 8 üniversite öğrencisine mezar oldu. Hamza Cebeci'nin kardeşi Hüseyin Cebeci'nin eşi Sefa Cebeci enkazın altından 105 saat sonra sağ kurtarıldı, kolu ameliyatla kesildi.”