  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan'ın yurt dışı programı belli oldu

Erdoğan'ın yurt dışı programı belli oldu

Erdoğan'ın yurt dışı programı belli oldu
Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu sonrasında yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi ilk ziyaretini KKTC ya da Azerbaycan’a gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı seçimini üçüncü kez kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası geleneksel olan ilk yurtdışı ziyaretini KKTC ya da Azerbaycan’a yapacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, geleneği bozmayan Erdoğan, AB ve 20’ye yakın ülke liderinin katılacağı Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için gideceği Moldova ziyaretini iptal etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk yurt dışı ziyaretinde eşi Emine Erdoğan’ın da eşlik etmesi bekleniyor.

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini yine Azerbaycan ve KKTC'ye gerçekleştirmişti.

 

Etiketler recep tayyip erdoğan yurt dışı yurt dışı programı yurt dışı ziyareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gülşen para cezasından kurtulamadı
Bir sürpriz final kararı daha! TRT o dizinin fişini çekti
Cumhuriyet Köyü'nün ilginç hikayesi! Herkesin soyadı ''S'' harfiyle başlıyor
Uçaktaki tartışmadan yeni görüntüler.. Bakan Nebati: ''Hadi be bu da yeni moda!''
Canlı yayında yeni kabineyi isim isim saydı
Markette kilosu 50 liraydı... Karpuzun fiyatı düştü
İhracatçıların Erdoğan'dan talep ettikleri dolar kuru ortaya çıktı
Zam bekleyen memur, emekli, asgari ücretliye kötü haber
Açılışını Atatürk yapmıştı! 86 yıllık köprü yeniden hizmete açıldı
AK Parti'den Sinan Oğan'ın açıklamalarına yalanlama