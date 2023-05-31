Erdoğan'ın yurt dışı programı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu sonrasında yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi ilk ziyaretini KKTC ya da Azerbaycan’a gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı seçimini üçüncü kez kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası geleneksel olan ilk yurtdışı ziyaretini KKTC ya da Azerbaycan’a yapacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, geleneği bozmayan Erdoğan, AB ve 20’ye yakın ülke liderinin katılacağı Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için gideceği Moldova ziyaretini iptal etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk yurt dışı ziyaretinde eşi Emine Erdoğan’ın da eşlik etmesi bekleniyor.

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini yine Azerbaycan ve KKTC'ye gerçekleştirmişti.