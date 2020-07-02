Erkan Baş Meclis Başkanı adayı oldu

TBMM Genel Kurulu, 7 Temmuz Salı günü yeni TBMM Başkanı'nı seçmek üzere toplanacak. AK Parti, geçtiğimiz haftalarda Meclis Başkanı adayı olarak yeniden Mustafa Şentop'u göstermişti. CHP Meclis Başkanı adayı olarak Ankara milletvekili Haluk Koç'u gösterdi. Koç'tan sonra 3. aday ise Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş oldu.

SEÇİM GİZLİ OYLA YAPILACAK

Anayasa hükümlerine göre, başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor.TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, Başkan seçilmiş olacak.

MECLİS BAŞKANLARI

TBMM Başkanlığını bugüne kadar 29 milletvekili üstlendi. Mustafa Şentop'un dışında diğer adaylardan birinin seçilmesi halinde, bu kişi 30. başkan olacak.TBMM'nin ilk başkanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana görev yapan başkanlar arasında en uzun süre görevde kalan Mustafa Abdülhalik Renda oldu. İlk kez 1935'te başkan seçilen Renda, 1946'ya kadar kesintisiz yeniden seçilerek 11 yıl görev yaptı.En kısa süre görev yapan TBMM Başkanı ise 2 ay 1 haftalık göreviyle İsmet Sezgin oldu.En fazla TBMM Başkanı çıkaran il İstanbul oldu. Cumhuriyet tarihi boyunca seçim çevresi İstanbul olan Ali Fethi Okyar, Kazım Karabekir, Ferruh Bozbeyli ve İsmail Kahraman TBMM Başkanlığı görevini üstlendi.

ERKAN BAŞ KİMDİR?

İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. İÜ Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümünü bitirdi. Genç yaşta üyesi olduğu Türkiye Komünist Partisi (TKP)inde çeşitli görev ve sorumluluklar üstlendikten sonra 29 yaşında TKP Genel Başkanı oldu.

Baş, evli ve 2 çocuk babasıdır.