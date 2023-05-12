Erzincan'da Mustafa Sarıgül'ün nefesi AK Parti'nin ensesinde

CHP Erzincan Milletvekili Adayı ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Erzican'da AK Parti'yi yakaladı.

Seçimlerde sonucu en çok merak edilen yerlerden biri de Erzincan. Erzincan’da 2018 seçimlerini AK Parti 2-0 kazanmıştı.

2018 genel seçimlerinde AK Parti yüzde 45 oy alarak, 2 milletvekilliğini de kazanmıştı. CHP ise yüzde 25 oy almasına rağmen sandalye kazanamamıştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, listeler açıklanmadan son bir hamle yaparak, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü 1. Sıradan aday gösterdi.

Erzincanlı olan Sarıgül, hemen bölgeye giderek kolları sıvadı. Hiçbir zaman şehrinden kopmamış olan Sarıgül, bunun yararını gördü.

Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı miting, 1983 yılında Turgut Özal’ın yaptığı miting sonrası yapılan en görkemli miting oldu.

Erzincan seçimlerinin sonucu şimdiden belli:

AK Parti….1

CHP………..1

Bu sonucun değişmesi imkansız.

Merakla beklenen soru ise, “ Hangi parti 1. Olacak ? “

Yapılan anketlerde AK Parti’nin oyu yüzde 38 civarında. Yani 5 yıl öncesine göre ciddi düşüş var. Aynı anketlerde CHP’nin oyu ise yüzde 35. ( Erzincan’da İYİ Parti seçimlere katılmıyor )

Yani arada 3 puanlık küçük bir fark var. Sarıgül bu farkı kapatmak için çalışırken, AK Parti, birinci parti olmak için didiniyor.

Bakalım sandıktan kim 1. Parti çıkacak?