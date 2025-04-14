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Eski AK Partili milletvekili eylem başlattı

Eski AK Partili milletvekili eylem başlattı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği gerekçesiyle AK Parti'den ihraç edilen eski vekil Hüseyin Kocabıyık, eylem başlattığını duyurdu. Kocabıyık, ''Arkadaşım, akrabam ne kadar hakim ve savcı varsa hiçbiriyle görüşmeyeceğim'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik tepkiler sürüyor. 

İmamoğlu’nun tutuklanmasına sesini yükselten eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, ''hukuksuzluğa'' karşı eylem başlattığını duyurdu. 

Kocabıyık sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Ülkemdeki hukuksuzluğa karşı kendi çapımda mütevazı bir eyleme başladım: yakın-uzak dostum, arkadaşım, akrabam-yakınım ne kadar hakim ve savcı varsa, hiç biriyle görüşmeyeceğim, telefonlarına çıkmayacağım, selamı sabahı keseceğim. Çünkü onlar adaletsiz düzenin paralı askeri haline getirildiler, bunu da kabullendiler. Ve hepsi olanı biteni görüyor, yaşıyor ve SUSUYORLAR!”

Kocabıyık ikinci paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

“Menderes’in katline karar veren 27 Mayıs’ın Yüce Divan savcısı Ömer Altay Egesel emekliliğinde bir seyyar satıcıdan limon almak istedi. O seyyar satıcı Egesel'i tanıdı ve ona “ git burdan sana limon filan satmıyorum” dedi.

Bugün bu kadar adaletsizlik karşısında susan hakim ve savcılar yarın elimizi sıkmak için ellerini uzattıkları zaman elleri havada kalacak, bunu bilsinler. 

Yazık, içinizden bir tane Recai seçkin gibi bir onurlu hakim çıkmadı; hepiniz Ömer Egesel’e ve Salim Başol’a benziyorsunuz. 

Egesel’e limon satmayı reddeden seyyar satıcı kadar bile olamadınız” 

AK PARTİ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu'na verdiği desteğin ardından AK Parti'den ihraç edilmişti.

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Etiketler ak parti hüseyin kocabıyık ekrem imamoğlu
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