  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 23 Aralık 2020 17:53

Fahrettin Altun'dan Can Dündar açıklaması: İade etmelerini bekliyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçundan hapis cezası alan Can Dündar'ın iadesi için çağrıda bulundu.

Fahrettin Altun'dan Can Dündar açıklaması: İade etmelerini bekliyoruz
A+ A-

İletşim Başkanı Fahrettin Altun, firari Can Dündar'ın MİT TIR'ları davasında 'casusluk' ve 'silahlı terör örgütüne yardım' suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin, "Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez. Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz" dedi.

MİT TIR'ları sanığı Can Dündar'ın cezası belli olduMİT TIR'ları sanığı Can Dündar'ın cezası belli oldu

 

DHA

can dündar , fahrettin altun
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM