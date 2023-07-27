Faik Öztrak'dan enflasyon raporuna tepki

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Merkez Bankası, bugün açıkladığı enflasyon raporunda; hükümetin açlık sınırındaki asgari ücret ve altındaki ücretlerle çalışmaya mahkum ettiği milyonları 2,5 yıl boyunca çift haneli enflasyonla ezmeye devam edeceklerini söylüyor. Sözün bittiği yerdir” açıklamasında bulundu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon beklentisini yüzde 58’e, gıda fiyatları enflasyon beklentisini ise yüzde 61,5’e çıkarmasıyla ilgili açıklama yaptı.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztrak, "Merkez Bankası, bugün açıkladığı enflasyon raporunda; Hükümetin açlık sınırındaki asgari ücret ve altındaki ücretlerle çalışmaya mahkum ettiği milyonları, 2,5 yıl boyunca çift haneli enflasyonla ezmeye devam edeceklerini söylüyor. Sözün bittiği yerdir" dedi.