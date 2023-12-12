Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
AK Parti, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan eski milletvekili ve MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın partiden ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.
AK Parti'den yapılan açıklamada, Koca'nın partiden ihracı istemiyle disipline sevk edildiği, konunun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) görüşüleceği belirtildi.
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