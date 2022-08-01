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Fatih Erbakan partisinin oy oranını açıkladı

Fatih Erbakan partisinin oy oranını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında partisinin oy oranını açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir televizyon programına katıldı.

Yeniden Refah Partisi'nin baraj problemi olmadığını vurgulayan Erbakan, “Bizim akademisyenler gözetiminde yaptırdığımız ankette yüzde 9,5 ve 10,5 arası sonuca ulaştık. Bizim baraj problemimiz yok. Seçime kadar da 500 bin üyeye hızla ulaşacağız ve bunu ispat etmiş olacağız.

Mecliste yer alan ve anketlerde yüzde 20 gösterilen partiler kadar üye sayımız olmuş olacak ve dolayısıyla bizim de baraj problemimiz olmadığı görülecektir. Diğer anketler bizi yüzde üç gösteriyorlar en fazla çünkü anket için ararken seçeneklerde Yeniden Refah Partisi'ni saymıyorlar, Yeniden Refah Partisi diyeni kararsızlara ekliyorlar.” şeklinde konuştu.

Etiketler fatih erbakan oy oranı
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