Fatih Portakal yanıtladı: Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?

Gazeteci Fatih Portakal, SZC TV'de Ana Haber bülteninde Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevde kaldığını söyledi.

Gözler, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında düzenlenecek 1 Haziran’daki toplantısındayken çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa edip etmeyeceği ile ilgili kulis bilgisini açıkladı.

Sunduğu haber programında konuşan Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı:

“CHP yoluna aynen devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bu bilgiyi de size vereyim. Şimdiden perşembe günü neler yaşanacağını öğrenin. Ben de öğrendim. Kemal Kılıçdaroğlu görevinde kalıyor.”