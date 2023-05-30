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Fatih Portakal yanıtladı: Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?

Fatih Portakal yanıtladı: Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?
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Gazeteci Fatih Portakal, SZC TV'de Ana Haber bülteninde Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevde kaldığını söyledi.

Gözler, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında düzenlenecek 1 Haziran’daki toplantısındayken çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa edip etmeyeceği ile ilgili kulis bilgisini açıkladı.

Sunduğu haber programında konuşan Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı:

“CHP yoluna aynen devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bu bilgiyi de size vereyim. Şimdiden perşembe günü neler yaşanacağını öğrenin. Ben de öğrendim. Kemal Kılıçdaroğlu görevinde kalıyor.”

Etiketler kılıçdaroplu istifa fatih portakal
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