Fesli Kadir'in cenazesine kimler katıldı ?

"M.Kemal’e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin..." diyen Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Kadir Mısıroğlu'nun cenaze namazına başta TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bilal Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olmak üzere çok sayıda AK Partili isim katıldı. Tabutuna Türk Bayrağı örtülen Mısıroğlu, Büyük Çamlıca Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 86 yaşında vefat eden Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu’nun cenazesi toprağa verildi.

Mısıroğlu için ikindi vakti Büyük Çamlıca Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Nurettin Canikli, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Onursal Başkanı Osman Nuri Topbaş, TBMM 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ile sevenleri katıldı.

Kadir Mısıroğlu’nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Üsküdar’daki Nasuh Mehmet Efendi Camisi haziresine defnedildi.

Mısıroğlu’nun oğlu Abdullah Sünusi Mısıroğlu ile aile üyeleri, taziyeleri kabul etti.

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