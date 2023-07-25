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Filistin Devlet Başkanı Ankara'da

Filistin Devlet Başkanı Ankara'da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle Ankara'ya geldi. Mahmut Abbas'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmud Abbas'ın ortak açıklama yapması bekleniyor.

Etiketler Filistin abbas başkan görüşme
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