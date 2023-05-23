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Futbol maçında yuhalanan Bakan Nebati'den sert sözler

Futbol maçında yuhalanan Bakan Nebati'den sert sözler
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Yeni Mersin İdmanyurdu - Yomraspor maçında taraftarlar tarafından yuhalanan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ''Sokaklarda, tribünlerde sloganlar atarak iktidara karşı mücadele ettiklerini zannedenlere elbette ki bu millet cevap verecek. Sloganları atanların kim olduğunu biliyoruz'' dedi.

Spor Toto 2. Lig'e yükselen Yeni Mersin İdmanyurdu'nun evinde Yomraspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla yendiği karşılaşma sonrasında sahaya inen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, stadyumdaki taraftarlar tarafından yuhalanmıştı.

KONUŞMASI SIRASINDA BU OLAYA DA DEĞİNDİ
Geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayın ardından bugün Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir otelde düzenlenen "İş İnsanları ile Hasbihal Toplantısı"na katılan Bakan Nebati, konuşması sırasında kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu olaya da değindi.

"TÜRKİYE STADYUMDA 'YUH' ÇEKEREK İNDİRİLECEK BİR ÜLKE DEĞİLDİR"
Bakan Nebati, "Türkiye, bekasını nasıl koruyacağını bilen, Türkiye sevdalılarıyla yoluna devam edecek bir ülkedir. Türkiye, bir stadyumda veya başka stadyumlarda birilerinin yönlendirmesiyle 'yuh' çekerek indirilecek bir ülke değildir. Sokaklarda, tribünlerde sloganlar atarak iktidara karşı mücadele ettiklerini zannedenlere elbette ki bu millet cevap verecek.

"SLOGANLARI ATANLARIN KİM OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
Bu sloganları atanlar, bu sloganları yönlendirenler, sloganlara maşa olanlar sizlerin kim olduğunuzu biliyoruz ama biz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan bakanlarına ve tüm teşkilat mensuplarımıza kadar içselleştireceğimiz bir şeyle önce cevap veriyoruz; hizmet" diye konuştu.

 

Etiketler nureddin nebati hazine ve maliye bakanlığı yuhalama taraftar
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