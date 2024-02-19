Gaffar Okkan'ın katillerinin kardeşi HÜDA Par'ın belediye başkan adayı oldu

Gaffar Okkan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından "terörden arananlar" listesindeki katillerinin kardeşi Kerbala Şanlı, HÜDA PAR'dan Büyükşehir Belediyesi için aday oldu.

Diyarbakır halkının sevgisini kazanan ve bölgedeki gerginliği bitiren emniyet müdürü Gaffar Okkan, 2001 yılında Hizbullah terör örgütü tarafından suikasta uğrayarak şehit olmuştu.



Hizbullah terör örgütü mensuplarının uzun namlulu silahlarla düzenlediği hain saldırıda Gaffar Okkan ve 5 koruma polisi şehit edilmişti.



Şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan'ın katillerinden olan Necmettin Şanlı ile Veysi Şanlı'nın kardeşleri Kerbela Şanlı HÜDA PAR tarafından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi. Kerbela Şanlı adaylığını sosyal medyadan duyurdu: