Gökçek yine Arınç'ı bombaladı

Ünlü Radyo Programcısı Adem Metan, Radyo Viva’daki Adem Metan Show’da Melih Gökçek’i ağırladı.

Gökçek'in hedefinde AK Parti'nin önemli isimlerinden Bülent Arınç vardı.

İşte Melih Gökçek'in o açıklaması:

“BÜLENT ARINÇ İLE TOKALAŞMAM”

Bülent Arınç ile ilgili değerlendirmede de bulunan Melih Gökçek, Metan’ın, “Önümüzdeki Bayram Namazı sonrası karşılaşsanız tokalaşır mısınız?” diye sorması “Mecbur kalmazsam tokalaşmam. Bunun kırgınlıkla ilgisi yok. Şahsi meselem olamaz. Kırgınlığım, ideolojik nedenlerden olur. Yeniden bir polemik açmak istemiyorum. Konuştuğumuzda kendisini ciddiye almış oluyorum” yanıtını verdi.

“ABDULLAH BEY’İN İHANET EDECEĞİNE İNANMIYORUM”

Bazı çevrelerin AKP’de çatlak çıkarmak için uğraştığını belirten Gökçek, “kraldan çok kralcı” davrananlar olduğunu da belirterek sert eleştirilerde bulundu. Bazı kişilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan adına konuştuklarını ima ettiklerini kaydeden Gökçek, bu kişilerin kendilerinde böyle bir hak bulduklarını söyledi. Gökçek şunları söyledi: “Tayyip Bey adına konuşmayı hak sananlar var. Böyle bir şey yok. Onun söylemediğini söylemiş gibi yapanlar ve talimat vermiş gibi davrananlar var. Oysa yanlış düşüyorlar. En büyük gayretleri de Abdullah Bey ile Tayyip Bey’in arasını açmak için gösteriyorlar. Ne olacak? İktidar sallanacak. Planlarına göre, Abdullah Bey, parti kursa, 3-5 puan alacak. Tayyip Bey, yüzde 50’yi yakalamayacak. Abdullah Bey, bunu anlayacak deneyime sahiptir. Kurucusu olduğu partisine asla ihanet edeceğine inanmıyorum. Zaten Cuma namazı çıkışı herkesin nefesini kesecek açıklamada bulunmuştu. Kimse Tayyip Bey adına konuşmasın. Özellikle Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanımızın arasını açmaya kalkmasın. Zaten muvaffak olamazlar”