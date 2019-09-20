  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 20 Eylül 2019 14:11

Google'dan Binali Yıldırım'a ilginç jest

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, ABD'de Apple ve Google'ı ziyaret etti. Yıldırım, Google yetkililerinin kendisine yaptığı jesti kişisel Twitter hesabında paylaştı.

Google'dan Binali Yıldırım'a ilginç jest
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve beraberindekiler, ABD'de Apple ve Google'ı ziyaret etti. Yıldırım, Apple yetkilileriyle teknolojinin dünü ve bugününü konuştu.

Daha sonra Google'ı ziyaret eden Yıldırım, şirketin Türkiye'deki faaliyerleri hakkında fikir alış verişinde bulundu.

Google yetkilileri, Yıldırım'a bir jestte bulunarak kahveleri Galatasaray figürüyle ikram etti. Yıldırım bu jest için "Galatasaray'ın bu diyarlarda da taraftarı var sanırım" ifadelerini kullandı.

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kahve , galatasaray , google , binali yıldırım
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM