Google'dan Binali Yıldırım'a ilginç jest

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve beraberindekiler, ABD'de Apple ve Google'ı ziyaret etti. Yıldırım, Apple yetkilileriyle teknolojinin dünü ve bugününü konuştu.

Daha sonra Google'ı ziyaret eden Yıldırım, şirketin Türkiye'deki faaliyerleri hakkında fikir alış verişinde bulundu.

Google yetkilileri, Yıldırım'a bir jestte bulunarak kahveleri Galatasaray figürüyle ikram etti. Yıldırım bu jest için "Galatasaray'ın bu diyarlarda da taraftarı var sanırım" ifadelerini kullandı.