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Gözler Kabine toplantısında: İşte masadaki proje...

Gözler Kabine toplantısında: İşte masadaki proje...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısı 9 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek.

Kabine toplantısı 8 Mayıs pazartesi günü gerçekleştirilecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Toplantıda değerlendirilmesi beklenen konular da belli oldu.

 Siyasetin ana gündem maddelerinden sığınmacı ve göçmenler meselesinin Kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüş projesine ilişkin de ele alınması öngörülüyor.

Toplantıda ekonomideki son durum, enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat artışları da Kabine'nin gündeminde olacak.

Öte yandan terörle mücadele ve Rusya ile Ukrayna arasında sürmekte olan savaş da toplantıda ele alınması beklenen başlıklar arasında.

Etiketler kabine toplantı
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