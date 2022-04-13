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Gültekin Uysal’dan cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Gültekin Uysal’dan cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamasında “20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" maddesi yer alması dikkat çekmişti. Bu sözleriyle ilgili yeni açıklamada bulunan Uysal, "Kast ettiğim kişiler açıkça Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar gruplarıdır. Ortak bir yaşam inşaası için 6’lı masa etrafında bir araya gelmiş partiler/liderler değildir" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, geçtiğimiz günlerde sosyal medya mesajında cumhurbaşkanı adayıyla ilgili 3 maddeyi açıklamıştı.

 Gültekin Uysal'ın “Türk milletinin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var” diyerek sıraladığı maddeler arasında “20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak” ifadesi dikkat çekmişti.

Gültekin Uysal, bugün yeni bir paylaşımda bulunarak, söz konusu sözlerinin maksadının dışında yorumlandığını söyledi.

“KAST ETTİĞİM 6’LI MASA ETRAFINDA BİR ARAYA GELMİŞ LİDERLER DEĞİLDİR”
Gülktein Uysal, şu ifadeleri paylaştı:

“Bu konuya dair ifadelerimin farklı mecralarda maksadım dışında yorumlandığını üzülerek gözlemliyorum. Kast ettiğim kişiler açıkça Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar gruplarıdır. Ortak bir yaşam inşaası için 6'lı masa etrafında bir araya gelmiş partiler/liderler değildir.”

 Gültekin Uysal, söz konusu açıklamalarını hedef alan Melih Gökçek’e, “Nifak sokamayacaksın!” çıkışında bulunmuştu.

Etiketler Gültekin Uysal Demokrat Parti
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