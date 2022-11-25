Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, altılı masanın toplantısı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.
Altılı masanın yeni toplantısının DP ev sahipliğinde yapılması bekleniyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol