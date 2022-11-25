  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Güncelleme:

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, altılı masanın toplantısı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

Altılı masanın yeni toplantısının DP ev sahipliğinde yapılması bekleniyor.

Etiketler altılı masa demokrat parti chp kemal kılıçdaroğlu gültekin uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Serenay Sarıkaya'nın Şahraman'daki çırılçıplak sahneleri olay oldu
İstanbul'da ''Muhteşem Cuma'' çılgınlığı!
İslam Memiş'ten altın fiyatları için sürpriz tahmin
Dikkat çeken kulis: ''Mansur Yavaş Akşener'in teklifini kabul etmedi''
Öğretmenler gününde bir öğretmene Türkiye'yi utandıracak hediye
Ankara kulisleri karıştı: 2023 seçimleri için ''Nisan'' sürprizi!
İstanbul'un bina yaşı haritası çıkarıldı: İşte en riskli ilçeler
AK Parti'de deprem! Bu vekillerin hepsinin üstü çizildi
Erdoğan'dan Ümit Özdağ'a: ''Daha dur, bunlar iyi günleriniz''
TOGG CEO'su Karakaş'tan ucuz Togg ve ön sipariş açıklaması