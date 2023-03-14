Gültekin Uysal'ın ''Erdoğan'' analizi alay konusu oldu! Apar topar sildi

Altılı Masa'da yer alan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, ''Cumhur İttifakı'nın tek bir hedefi var; Erdoğan'ın iktidarını devam ettirmek'' tweeti alay konusu oldu.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım devam ederken parti liderleri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kendi kitlelerini diri tutmaya çalışıyor. Ancak Altılı Masa içerisinde yer alan isimlerden biri olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın yaptığı son paylaşım kafaları karıştırdı.

ALAY KONUSU OLAN PAYLAŞIMI SİLDİ

Paylaşımında Cumhur İttifakı'yla ilgili garip bir analize imza atan Uysal, "Cumhur İttifakı'nın tek bir hedefi var; Erdoğan'ın iktidarını devam ettirmek" ifadelerine yer verdi. Kısa sürede gündem olan paylaşımın altına "Allah Allah ciddi misin?" şeklinde yorumlar yapıldı. Uysal kısa süre sonra paylaşımını sildi.