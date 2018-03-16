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  4. 16 Mart 2018 10:21

Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan Uber açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfeknci, Uber ile taksiciler arasında yaşanan gerilime değindi. "Şiddetle sorunları çözülmeyeceğine inanıyoruz" diyen Tüfenkci, dialog çağrısı yaptı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan Uber açıklaması
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NTV'nin haberine göre, bir grup gazetecinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Tüfenkci, iki tarafı da dinlemek istediklerini belirterek, "İki tarafı masaya oturtmadan bir karar vermek istemiyoruz" dedi. Bugüne kadar yapılan düzenlemelerin tarafların görüşü alınarak yapıldığını vurgulayan Tüfenkci, Uber'de bir boşluk söz konusu ise ona göre düzenleme yapmak istediklerini söyledi.

"Biz serbest teşebbüs hürriyetinden yanayız" diyen Tüfenkci, "Uber vatandaşta bir karşılık bulduğu için yer alıyor ve piyasa kazanıyor" dedi.

Tüfenkci, vatandaşların neden Uber'i tercih ettiğinin iyi analiz edilmesi gerektiğini, ayrıca bu konuda taksici esnafının da kendi kontrollerini yapması gerektiğini söyledi.

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