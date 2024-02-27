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Günün karesi Ordu'dan geldi: Seçim rekabetine ''tahterevalli'' molası

Günün karesi Ordu'dan geldi: Seçim rekabetine ''tahterevalli'' molası
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Ordu'da seçim çalışması sırasında karşılaşan Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, tahterevalliye bindi.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere yaklaşılırken Ordu’da adaylar çalışmalarına hız verdi. Halkla bir araya gelen adayların seçim çalışmalarında da zaman zaman renkli anlar ortaya çıkıyor. Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, seçim çalışmalarını Altınordu ilçesinde sürdürdü. İlçedeki bir parkta karşılaşan iki aday, birlikte tahterevalliye bindi. 1 dakika boyunca tahterevallide birbirini tartan adaylar, daha sonra birbirilerine başarı temennisinde bulunarak, parktan ayrıldı. O anlar sosyal medyada da paylaşıldı. 

DHA

Etiketler ordu büyükşehir belediye başkan adayları halit duyar serhat çelebioğlu
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