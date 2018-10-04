Gürsel Tekin Başakşehir'deki konutzedeler ile buluştu

İşte CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in açıklamaları:

"Ben İstanbul beton lobisi tarafından yönetiliyor diye işte bu yüzden haykırıyorum. İstanbul ve halkın elinde ne varsa bu gözü doymaz şebekeye kurban ediliyor. Son örnek Başakşehir'de. Anlatayım.

Bakın bu hanımefendiler, beyefendiler zamanında depremzedeler için yapılan konutları almışlar. Başakşehir'in içinde yükselliği az yeşil alanı olan mütevazi bir site. Örnek bir proje. Bu alan beton lobisinin iştahını kabartmış. Yıkacaklar, 20 katlı bina yapacaklar.

Bu gariban insanların evlerine el koyacaklar. Bu insanları da kent sürgünü yapacaklar. Eşini, babasını, çoluğunu, çocuğunu kaybedenler bir de evsiz kalacak. İnsaf. Gözünüz doysun. Yetimin, öksüzün evini bırakın.

Açıkça "Öksüzün, depremzedenin evine el koyacağız, beton kuleler dikip küpümüzü dolduracağız" diyemiyorlar. Ne diyorlar? " Görüntü kirliliği yaratıyor." Neresi? Örnek proje! Ey adını kimsenin bilmediği Belediye Başkanı sen yetimin evini bırak, gücün varsa 16:9 pisliğini temizle.

Bir teyzem diyor ki: "Deprem kocamı, Mevlüt evimi alıyor." Belediye Başkanı'nın adını 5 kişi biliyor o da tabii afet yerine koyuyor. Bu insanların yakasından düşün. Evlerini bırakın. Hayatın çilesini çekenlerin ahını almayın. Herkes bilsin, biz sonuna kadar yanlarındayız."