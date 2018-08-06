Gürsel Tekin: ''Kuzey İstanbul projelerinin çevresi imara açılmamalı''

Ulaşım bahanesinin ardına sığınılarak, çıkar elde edildiğini iddia eden Tekin, “insanlara, hayvanlara, doğaya dayatılan bu büyük yıkıma dur demek için, 3. Köprü ve 3. Havalimanı gibi projelerinin çevresi imara açılmamalı ve güzergâhında bulunan tüm alanların birinci derece sit alanı ilan edilmesi gerekmektedir.” dedi.

TBMM Başkanlığı’na verdiği kanun teklifinin gerekçelerinde insanların ve hayvanların doğal yaşam kaynaklarının zarar gördüğünü savunan Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“3 Köprü ve 3. Havalimanı inşaatı nedeniyle katledilen ormanlar birçok hayvan türünün de yuvasıydı. Bir kaç yıl öncesine kadar yemyeşil olan tepeler artık çorak arazi görünümünde. Kesilen ağaçlar nedeniyle bölge ekosistemi zarar görmüş, su havzaları kirlenmeye başlamış ve arabalardan çıkan karbon, kullandığımız sulara karışmaya başlamıştır bile.”

2500 yıllık tarihi mirasıyla İstanbul’un, dünyada ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu belirten Tekin, teklifinde gerekçeleri şu şekilde sonlandırdı:

“Kentin mutlak anlamda korunması gereken ekolojik alanlarındaki yapılaşma her geçen gün artıyor. 3. havalimanı ve 3 köprü bağlantı yollarından geriye kalan bütün orman alanları, tarım alanları, meralar, yeraltı ve üstü su toplama havzaları, havzadaki mahallelerle birlikte, Karadeniz ve Marmara denizi ve kıyıları dâhil olmak üzere bütün coğrafyanın inşaat ve yıkım alanı olarak tasarlandığı anlaşılmaktadır.

Arazi spekülasyonu tırmanıyor, ucuza kapatılan arsaların kaç kez el değiştirdiği bilinmiyor. Henüz projelerin inşaatı sürerken bile, Kuzey Ormanları’nın içinde ve kenarında yüzlerce emlak projesi satışa sunuluyor. 3. Köprü ve havalimanı güzergâhında bulunan tüm alanların birinci derece sit alanı ilan edilmesi gerekmektedir.

Tahribat daha da büyümeden, henüz vakit varken, bu köprü ve havalimanı çevresinde kesinlikle yeni yerleşim yerlerine izin verilmemelidir."

