Hakimden CHP’li Gürsel Tekin'e hakaret!

Antalya’da görevli Hakim Ali G., CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’e yönelik hakaret içerikli paylaşımı kendi sayfasında paylaştı.

Gürsel Tekin, bu olayın üzerine Hakim Ali G.’i HSK’ya şikayet etti.

TEKİN: "AKP YARGIYI KİFAYETSİZLER ELİYLE ÇÜRÜTTÜ"

Kişisel sosyal medya adresinden tepkisini ortaya koyan Gürsel Tekin, “Kim bu arkadaş? Antalya’da hakim. Hobileri arasında Kuruluş Osman izlemek, ritmik cimnastik ve pelikan propagandası yaymak var. Milletvekillerine hakaret ediyor. AKP yargıyı işte bu kifayetsizler eliyle çürüttü. Partizanlaştırdı, adaleti yok etti. Biz de bunu değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.