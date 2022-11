HDP Eş Genel Başkanı Buldan partisinin oy oranını açıkladı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Erzurum'da yaptığı konuşmada partisinin oy oranını açıkladı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin şu an yüzde 15'in üzerinde oy aldığını söylerken "AK Parti rejiminin önündeki tek engel HDP'dir" dedi.

Buldan, Erzurum'un Karayazı ilçesinde konuştu. HDP'li Buldan, "AK Parti ve MHP ittifakı halkın geleceğiyle ilgilenmiyor. Onların ilgilendiren tek şey HDP’nin varlığı ve kendi gelecekleri çünkü biliyorlar ki HDP her yerde onların haksızlığını ve hukuksuzluğunu yüzlerine vuran tek parti" ifadelerini kullandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Buldan tüm bu baskılara rağmen mücadelelerinin süreceğini vurguladı ve "onlara biat etmeyeceğiz" diyerek şunları söyledi:

AK Parti rejiminin önünde tek engel HDP’dir. Onlara biat etmeyeceğiz, önlerinde asla diz çökmeyeceğiz. Şimdi AK Parti hükümetinin haksızlıkları, hukuksuzlukları saymakla bitmez. Ve bu kadar rahatsız olmalarını da elbette ki anlıyoruz. Çünkü HDP onların önünde en büyük engel olmaya devam edecek.



"BİZ ARTIK 90’LI YILLARI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"

Buldan, altılı masa içerisinden gelen eleştirilere de şu sözlerle yanıt verdi:

Şuan altılı masada da bize saldıranlar var. Dün bir açıklama yaptım bunun üzerine bana bir cevap yazdılar. Bunları söylemeye devam edeceğiz. Bu ülke failli meçhulleri unutmadı unutmayacak. Bu ülke köy yakmaları, yıkmaları unutmadı unutmayacak. Bu ülke 12 Eylül dönemlerinde işkence tezgahlarında Kürtlere uygulanan zulmü unutmadı unutmayacak, Kürtlere dışkı yedirdiğini unutmadı unutmayacak. Hiç kimse 90’lı yılları unutmayacak. Onlar da bu kurnazlığı yapmasın. Kürtlerin hafızası, Kürtlerin beyni her zaman için geçmişi hatırlar. Bundan sonra da hatırlayacak. Biz artık 90’lı yılları yaşamak istemiyoruz. Biz 90’lardaki faili meçhullerin tekrardan bu ülkeye gelmesine asla izin vermeyeceğiz. Çünkü bizim yolumuz, demokrasi yoludur. Bizim yolumuz, barış yoludur. Bizim yolumuz adalet yoludur. Bu ülkeye adaleti de barışı da özgürlükleri de getireceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz" İki tane ittifak var biliyorsunuz.



"İKİ BLOK DA SORUNU ÇÖZEMEZ"

Hem Cumhur İttifakı'nın hem de Millet İttifakı'nın sorunları çözemeyeceğini söyleyen Buldan, çözüm adresinin Emek ve Özgürlük İttifakı olduğunu belirtti:

Bu her iki ittifakın da başta Kürt sorunu olmak üzere bu ülkenin sorunlarını asla çözecek yerden baktıklarını görmüyoruz. Her iki kutup da Alevi sorununa da, Kürt sorununa da, demokrasi sorununa da, kadınların sorununa da gençlerin geleceğine dair hiç bir somut adım atmadılar ve buna dair somut projelerini ortaya koymuyorlar. Dolayısıyla Türkiye halkları başta olmak üzere, Kürtler, bu ülkede ezilenler, ötekileştirilenler, kutuplaştırılanlar, yok sayılanlar bu her iki kutba ne mahkum ne de mecburdur. Bizim üçüncü yolumuz var. Emek ve Özgürlük dediğimiz yeni bir ittifakımız var ve bu ittifakla birlikte Türkiye’nin geleceğine, Türkiye’nin yarınlarına, Kürt sorunun çözümüne, Alevi toplumunun eşit yurttaşlık hakkına, kadınların katledilmediği bir Türkiye’ye, gençlerin geleceğine güvenle bakacağı yarınlara çözüm olacak tek olan tek ittifak Emek ve Özgürlük Bloğudur. Bunun içerisinde demokratik siyaset yapan başta HDP ve partilerdir.



"HDP'NİN OYU YÜZDE 15'İN ÜZERİNDE"

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, anketlerde partisinin yüzde 15’in üzerinde olduğunu belirtti ve bu yükselişe rağmen rehavete kapılmadan çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.