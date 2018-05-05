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  4. 05 Mayıs 2018 10:20

HDP ile Hüda-Par da ittifak kuruyor

AK Parti ile MHP'nin kurduğu Cumhur, CHP, DP, İyi Parti ve Saadet'in kurduğu Millet ittifaklarına HDP ile Hüda-Par da ittifak kurarak rakip olmaya hazırlanıyor.

HDP ile Hüda-Par da ittifak kuruyor
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Muhalefetin oluşturduğu sıfır baraj ittifakına alınmayan HDP’nin bölgede Kürt kimlikli partilerle yaptığı temaslar, Hüda-Par’ın da içinde yer aldığı geniş bir “Kürt ittifakına” dönüşüyor.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-T), Kürt Demokratlar Platformu (KDP), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Azadi Hareketi girişimiyle kurulan “Kürt seçim ittifakı”, hafta başında Hüda-Par’la HDP’nin de içinde bulunduğu bir ittifak yapılarak 24 Haziran seçimlerine girilmesi konusunda görüşmeler yapmıştı. Hüda-Par’ın öneriye olumlu yaklaşması üzerine 5 partinin oluşturduğu Kürt seçim ittifakı heyeti dün Diyarbakır’da HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ile görüştü. Görüşmeye, Kürt siyasi hareketinin simge isimlerinden Ahmet Türk de katılldı. Heyette ise KDP-T Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş, KDP Genel Başkanı Sertaç Bucak, PAK Genel Başkanı Mustafa Özçelik, PSK Genel Başkanı Mesut Tek, AZADİ Hareketi Genel Sekreteri Ayetullah Aşiti ve AZADİ Hareketi Siyasi İşler Sorumlusu Sıdkı Zilan yer aldı.

Cumhuriyet

Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi , ittifak , Kürdistan Sosyalist Partisi , Kürdistan Özgürlük Partisi , Azadi Hareketi , seçim , Kürt Demokratlar Platformu , HDP , Hüda-Par
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