HDP kararını verdi!

Birgün’nden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, tabandan gelen “çekilme” talebini parti kurullarında değerlendiren HDP’de, TBMM çatısı altında aktif siyaseti sürdürme eğilimi ağırlık kazandı.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde kazandığı 69 belediyeden 24’üne İçişleri Bakanlığı kararıyla kayyum atanan ve 19 belediye eş başkanı tutuklanan HDP, yeni dönem siyasetine yönelik yapılan tartışmaların ardından bugün yol haritasını açıklayacak.

Ankara’da parti yöneticileri, milletvekilleri, belediye eş başkanları ve partililerin katılımıyla yapılacak toplantıda, önümüzdeki yıl Mart ayında yapılması planlanan Olağan Kongre’ye kadar partinin siyasi tutumu, belediyelerde ve TBMM’de izlenecek politikalar kamuoyuna anlatılacak.

Açıklamada ayrıca ilk kayyum kararının verildiği 2016 yılından bu yana kayyumların imza attığı ileri sürülen usulsüz işlemleri ortaya koyan bir rapor da açıklanacak.

Edinilen bilgiye göre, eski partililerden ve tabandan parti yönetimine gelen “sine-i millet” taleplerine ilişkin görüşler kamuoyuna sunulacak. Tabandan gelen “Çekilin” baskısı bir süredir partinin TBMM Grubu’nun yanı sıra Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu’nda tartışılıyordu.

Türkiye 30 ilde ara genel seçime gidebilir!

Milletvekillerinin büyük bölümü, TBMM’den istifa kararı alınmasının tek başına yeterli olamayacağını ifade ederek, “Biz istifa etsek bile AKP-MHP bloğu onaylamaz. Bu nedenle istifa ve ara seçim seçeneği uygulamaya geçemez” görüşünü dile getirdi.

Parti yönetimi de bu fikri benimsedi. HDP yönetimi, bugün yapacağı açıklamada, iktidarın yanı sıra muhalefet partilerini de eleştirecek ve kayyumlara sessiz kalmaları durumunda aynı uygulamaya kendilerinin de maruz kalacakları, ayrıca partiler arasındaki mesafenin artacağı uyarısında bulunacak.

HDP’de bir diğer tartışma ise bileşen siyaseti üzerinden yürütülüyor. Toplam oy oranının yüzde 10’u geçmesi durumunda ittifak içindeki tüm partilerin TBMM’de temsil olanağı bulması nedeniyle “Herkes kendi partisine dönsün, ittifak yaparak seçimlere girelim” önerisi de değerlendiriliyor. Özellikle bölgede faaliyet gösteren yedi Kürt partisinden gelen bu önerinin Mart ayında yapılacak Kongre’ye kadar tartışılacağı ve kararın kongre öncesi verileceği öğrenildi. Bu tartışmaların da bugünkü toplantının gündemine geleceği bildirildi.

HEPSİNİ GERİ ALACAĞIZ

Partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan “Kadınların hiçbir kazanımını size teslim etmeyeceğiz. Bütün kadınların Meclis’teki sesi olmaya devam edeceğiz” dedi. Hükümetin kayyum politikalarını da hedef alan Buldan, “Belediyelerimizi, hepsini onlardan tekrar geri alacağız. Zira bizim tarihimiz kadının mücadele tarihidir ve kadın kazanımlarıyla yazılmış bir tarihtir” diye konuştu.