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  4. 18 Aralık 2018 17:03

HDP'li Ertuğrul Kürkçü'ye hapis cezası

Ertuğrul Kürkçü Iğdır'da 2016 Nevruz'unda yaptığı konuşma nedeniyle 2 yıl hapse mahkum oldu. Karar istinaf mahkemesine gidecek.

HDP'li Ertuğrul Kürkçü'ye hapis cezası
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Halkların Demokratik Partisi Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü'ye, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasında 2 yıl hapis cezası verildi. Aynı davada yargılanan 26 dönem HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın dosyası ise ayrıldı.

Bianet'ten Haluk Kalafat'ın haberine göre duruşma bitiminde açıklama yapan Kürkçü “Mahkeme kararı takdiren teşdiden verdi, yani takdirle en üst sınırdan verdi. Gerekçesinde pişmanlık göstermediği, suçu yeniden işleme olasılığı gibi ifadeler kullandılar. İstinaf mahkemesine gidecek karar” dedi.

Ceza onanırsa Ertuğrul Kürkçü Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) Iğdır il örgütü tarafından 2016 Newroz kutlamaları sırasında yaptığı konuşma dolayısıyla hapse girecek.

 
 

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