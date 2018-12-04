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  4. 04 Aralık 2018 13:32

HDP'li milletvekilleri açlık grevine başladı!

HDP Şırnak milletvekilleri Nuran İmir, Hasan Özgüneş ve Hüseyin Kaçmaz; partilerinin cezaevinde bulunan Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla 3 günlük açlık grevine başladıklarını söyledi.

HDP'li milletvekilleri açlık grevine başladı!
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HDP Şırnak milletvekilleri Nuran İmir, Hasan Özgüneş ve Hüseyin Kaçmaz parti binasında düzenledikleri basın açıklaması ile 31 Ocak'tan beri tutuklu bulunan ve 8 Kasım'da süresiz açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek vermek amacıyla 3 günlük açlık grevi başlattıklarını söyledi.

Hüseyin Kaçmaz, Leyla Güven'in 27 günden beri açlık grevinde olduğunu ifade ederek, "Leyla Güven, Hakkari halkının seçilen bir üyesi olarak şu an haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde. Ancak bu haksız ve hukuksuz tutuklamaya karşı kendisi için herhangi bir talebi yoktur. Bugün burada hepimizin bulunmasının sebebi de bu duruma destek vermektir. Leyla Güven vekilimizin talebi talebimizdir. Bu ülkede insanların, gençlerin ölmeyeceği, insanların huzurla yaşayabileceği, çocukların gülümseyerek gökyüzüne bakabileceği bir yarının umudu için bugün biz de sayın Leyla Güven'e destek amaçlı 3 günlük açlık grevini başlayacağız" dedi.

Açıklamaların ardından HDP Şırnak milletvekilleri Nuran İmir, Hasan Özgüneş ve Hüseyin Kaçmaz; Leyla Güven'in fotoğrafının olduğu pankart önünde açlık grevine başladı.

DHA

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