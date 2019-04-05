Hükümet medyası AK Parti'nin kayıp oylarını buldu

Mahallî seçimler, birçok ilde kıran kırana geçti. AK Parti ile CHP arasında büyük yarışın yaşandığı İstanbul seçim sonuçlarında, Türkiye gazetesinin iddiasına göre; muhtarlık seçimleri için memleketlerine giden 100 binin üzerinde seçmenin etkili olduğu belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulu, seçmen kayıtları ile ilgili güncellemeleri yaptığı dönemde, seçmen kütüklerine yapılan itirazları incelemiş, toplam 91 bin 93 seçmenin kaydının dondurulmasına karar vermişti. Bu seçmenlerin büyük bölümünün, seçmen kütükleri ile ilgili itiraz süresini geçiren ve seçmen kaydını mevzuata uygun olmayan şekilde başka yere taşımak isteyenlerden oluştuğu belirtilmişti.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu ve Mahmut Özay’ın haberine göre; 91 bin seçmenin büyük kısmının İstanbul seçmeni olduğunu belirten AK Parti kurmayları, ayrıca bu seçimlerde, başta muhtar adayları olmak üzere, akrabasına-tanıdığına oy vermek için İstanbul’dan memleketlerine giden seçmenlerin büyük bölümünün AK Parti’li seçmenlerden oluştuğunu düşündüklerini dile getirdi. 31 Mart seçimlerinde İstanbul’dan bu amaçla memleketlerine giden seçmen sayısının 100 binin üzerinde olduğu belirtildi. İstanbul’da sandığa gitmeyen bir milyon 700 binin üzerinde de seçmen bulunuyor.

AK PARTİ: SONUCU ETKİLEDİLER

AK Parti kaynakları, İstanbul’daki seçim sonuçlarını değerlendirirken “Zaten sandığa gitmeyen büyük bir kitle var. Buradaki seçmenlerin büyük kısmının da AK Parti seçmeni olduğunu düşünüyoruz. Bir de memleketlerinde akrabası olan muhtar adayları, belediye meclis üyelerine oy vermek için kaydını aldıranlar var. Baktığımızda 100 binin üzerindeki seçmenin bu şekilde İstanbul’da oy kullanmadığını görüyoruz. Özellikle memleketlerine giden seçmenlerin tamamı AK Partili seçmen. Yıldırım ve İmamoğlu arasında ortaya çıkan 20 bin oy farkı düşünüldüğünde, oy kullanmak için başka yerlere gidenlerin de bu sonuçta etkili olduğunu düşünüyoruz” dedi.

BAĞIMSIZ ADAYLAR

Türkiye’nin batı illerinde yaşayan seçmen, kış aylarında yapılan seçimlerde oyunu ikamet ettiği ilde kullanıyor. Yaz aylarına denk gelen seçimlerde ise memleketinde vatandaşlık görevini yerine getiriyor. İddiaya göre; 31 Mart seçiminde seçmen, memleketine akın ederek alışılmış kalıpları kırdı. Seçmen göçünde bağımsız adaylar da etki etti. Rize’nin Çamlıhemşin ve Malatya’nın Akçadağ ilçelerinde bağımsız adaylar kazandı. Bu adayların hemşehrilerine memleketlerine çektiği düşünülüyor.

AKIN AKIN DÖNÜYORLAR

İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta da “Demokrasinin bozulduğu bir emek hırsızlığı var ortada. Hükümet uyarılara rağmen müdahale etmedi. Köyde dayın, amcan muhtar olsa ne olur... Demokratik denge alt-üst oldu. Adım atılsaydı kesinlikle bunlar yaşanmayacaktı. Mahallemden 2 bin kişi gitti, gidenler şimdi akın akın dönmeye başladı. Oyu başka yerde kullanıp hizmeti gelip benden isteyecekler. Olmaz böyle bir şey... Gidenlerin çoğu da AK Parti’ye oy veren kesimler” diye dert yandı.

YILDIRIM'IN MEMLEKETİNDE SEÇMEN ERİMESİ YAŞANDI

Türkiye’nin birçok ilçesinde bir yılda ciddi seçmen artışı yaşanırken bazılarında da düştü. Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın memleketi Erzincan’ın Refahiye ilçesinde olduğu gibi. 24 Haziran 2018’daki milletvekilliği seçiminde Refahiye’de 8 bin 850 olan seçmen sayısı, 8 bin 76’ya geriledi. CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki seçmen sayısı ise 566 kişi arttı. Seçmen sayısındaki en belirgin hareketlilikten biri Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kaydedildi. AK Parti adayının kazandığı Şemdinli’de bir yıl önce 35 bin 925 olan seçmen sayısı, bu seçimde 26 bin 32’ye düştü. Şemdinli seçmeninin yarı yarıya erimesinin sebebi merak ediliyor.