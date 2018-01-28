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  4. 28 Ocak 2018 17:15

Hükümetten ''Zeytin Dalı Harekatı'' uyarısı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili provokasyonlara, yalan ve iftiralara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Hükümetten ''Zeytin Dalı Harekatı'' uyarısı
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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı sırasında yapılacak provokasyonlar, tahrikler, algı operasyonları, yalanlar ve iftiralara karşı uyanık ve dikkatli olmalıyız. Resmi açıklamalar ve resmi makamlarca teyit edilmiş haberler dışındaki açıklamalara ve haberlere itibar etmemeliyiz." ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın planladığı gibi başarıyla devam ettiğini belirtti.

Hava ve arazi koşullarının olumsuzluğuna rağmen kahraman Mehmetçiklerin adım adım ilerlemeye, planlanan hedefleri bir bir ele geçirmeye, bölgeyi terör örgütleri ve teröristlerden temizlemeye devam ettiğini vurgulayan Bozdağ, kahraman Mehmetçiklerin bugün Burseya Dağı'nı teröristlerden temizlediğini ve ele geçirdiğini bildirdi.

Burseya Dağı'nda ay yıldızlı al bayrağın özgürce dalgalandığına dikkati çeken Bozdağ, bu başarıyı ve zaferi yaşatan Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulusi Akar başta olmak üzere kahraman Mehmetçiklere teşekkür etti.

Bozdağ, şöyle devam etti:

"Burseya Dağı'nın teröristlerden temizlenip Türk Silahlı Kuvvetlerinin eline geçmesi bölgede büyük bir sevinç ve memnuniyet meydana getirdi. Şu anda Azez’de, Burseya Dağı’nın alınmasından memnuniyeti ve Allah’a şükrü ifade için camilerin minarelerden teşrik tekbirleri getiriliyor."

Kahraman Mehmetçik'in yüce Allah'ın muhafazası ve yardımı, aziz milletin duası, desteği, devletin gücü ile sahip oldukları iman, vatan, bayrak, millet ve devlet sevgisi ve cesaretiyle zafere ulaşacağını, kurulmuş tuzakları ve oyunları bir bir bozacağını vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı Harekatı sırasında yapılacak provokasyonlar, tahrikler, algı operasyonları, yalanlar ve iftiralara karşı uyanık ve dikkatli olmalıyız. Resmi açıklamalar ve resmi makamlarca teyit edilmiş haberler dışındaki açıklamalara ve haberlere itibar etmemeliyiz. Terör örgütleri, teröristler ve destekçilerinin psikolojik harekat gereği sosyal medya ve diğer medya üzerinden yaptıkları, yaptırdıkları, yaydıkları, yaydırdıkları haber, yorum ve görüntülere inanmayalım, bunların yayılmasına bilerek veya bilmeyerek aracı olmayalım."

AA

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