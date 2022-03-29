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  4. İlber hoca Türk siyasi tarihindeki en kötü siyasetçisini açıkladı

İlber hoca Türk siyasi tarihindeki en kötü siyasetçisini açıkladı

Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatında gördüğü en kötü siyasetçinin eski Başbakan Tansu Çiller olduğunu açıkladı.

Candaş Tolga Işık’ın Youtube kanalında İlber Ortaylı ile beraber yaptığı “Cahille Sohbeti kestim” adlı program gündeme bomba gibi düştü.

Işık’ın “hayatınızda gördüğünüz en kötü siyasetçi kimdir?” sorusuna “Tansu” yanıtını verdi.

Candaş Tolga Işık ayrıca Armağan Çağlayan’ın katıldığı programda, “Çiller bana öyle bir tezgah kurdu ki “ sözleriyle Tansu Çiller’in daha önceki yıllarda sadece kendine röportaj vereceği vaadiyle 3 kişiye aynı anda röportaj verdiğini söylerken hayatında böyle bir şey yaşamadığını söylemişti.

''Tansu Çiller bana öyle bir tezgah kurdu ki....''''Tansu Çiller bana öyle bir tezgah kurdu ki....''Güncel

 

Etiketler candaş tolga ışık ilber ortaylı tansu çiller en kötü siyasetçi
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