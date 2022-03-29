İlber Ortaylı'dan olay yaratan Tansu Çiller yorumu

Tarihçi İlber Ortaylı, parti kuracağı iddia edilen eski başbakan Tansu Çiller hakkında olay bir yorumda bulundu.

Candaş Tolga Işık'ın Youtube kanalına konuk olan tarihçi İlber Ortaylı, Işık'ın "Hayatınızda gördüğünüz en kötü siyasetçi kimdir?" sorusuna "Tansu Çiller" yanıtını verdi.

Ortaylı, "En kötüsü o. Türk siyaset mekanizmasının getirdiği bir başbakanımız var. Bir yerde yetişmemiş, hiçbir partide değil. Hiçbir yer yok" dedi.

Işık'ın Çiller'in Boğaziçi Üniversitesi mezunu olup olmadığını sorması üzerine konuşan Ortaylı, "Nerenin mezunu olduğu beni hiç ilgilendirmez. Burada ben ansiklopedi imtihanı yapmıyorum. Herkes üniversiteyi bitiriyor banane. Nereden geliyor, hangi köprüyü geçirmiş ben ona bakarım" ifadesini kullandı