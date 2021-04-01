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İlk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Hukukçu Ömer Lütfü Avşar, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu, ''500 bin imzayla Cumhurbaşkanı aday adayıyım'' sözleriyle açıkladı.

AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Haziran 2023'ten önce erken seçim söz konusu değildir" ifadelerine rağmen kulislerde erken seçim konuşulmaya devam ediyor.

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile 'Tarafsız Bölge' programına konuk olan Hukukçu Ömer Lütfü Avşar, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı.

''500 BİN İMZAYLA ADAYIM''
Avşar, ''En az yüzde 1 imzayla, 500 bin imzayla herhangi bir çatının değil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı aday adayıyım'' ifadelerini kullandı.

 

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