İmamoğlu'na hapis istemi için çok sert tepki: ''Halk, tarihi cevabı ilk seçimde verecek''

, 31 Mart 2019 seçiminin iptali sonrası yaptığı basın açıklamasında YSK başkanı ve üyelerine 'hakaret' ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "6 Mayıs'ta iradesi yok satılan İstanbul halkı en güzel cevabı 23 Haziran'da vermişti. Tarihi cevabı da ilk seçimde verecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019 tarihindeki seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında dönemin YSK başkanı ve üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapsi istendi. İddianamede İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyordu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede o dönem Yüksek Seçim Kurulu'nda çalışan emekli YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin 'mağdur olduğu' belirtiliyor. İmamoğlu'na yönelik hapis istemine, siyasi isimlerden de tepkiler art arda geldi. Pek çok isim, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla, söz konusu kararı eleştirdi. Sosyal medya hesabından savcılık kararını eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'İstanbul halkının en güzel cevabı 23 Haziran'da verdiğini, tarihi cevabı da ilk seçimde vereceğini' söyledi. Kaftancıoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "YSK eliyle İstanbullunun iradesini yok sayarak hakaret edenler ortadayken, İstanbullunun iradesine sahip çıkanlar yargı eliyle cezalandırılmaya devam ediyor hala. 6 Mayıs'ta iradesi yok satılan İstanbul halkı, en güzel cevabı 23 Haziran'da vermişti. Tarihi cevabı da ilk seçimde verecek."