İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Gar'ı açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında, İBB Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi‘ni ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sadece teknik bilgi aldım. 15 gün sonraya ertelendiği bilgisini verdiler. Basından internet üzerinden yorumları okudum. Elbette her tüzel kişiliğin bu ihaleye iştirak etme hakkı var. Ama en başta söylediğim gibi biz bugün ihaleye girdik, ihaleye kabul edildik. İhaleyi almak için de elimizden gelen çabayı gösterdik. Bunun ikinci aşaması var. İkinci aşamaya 16 milyon insan adına gireceğiz. Pazarlığa dahil olacağız. 16 milyon insan adınada burayı Haydarpaşa olsun, Sirkeci olsun her ikisiyle ilgili de kararlığılımızı göstereceğiz. Diğer arkadaşların kararlılığı ne için ne uğruna bilimem. Büyük Şehir Belediyesi'nin bu ihaleye 'girmesin, giremez' noktasındaki açıklamaları yapan Devlet Demir Yolları Genel Müdürü'nun motivasyonu neydi onu anlamak istiyorum. Bizi neredeyse haifi tehditle 'girmesi yanlıştır, rekabeti bozar' şeklinde tehdit etmesi konusundaki motivasyonunu anlamadım. Bence Ulaştırma Bakanı bunu derhal sorgulamalıdır" dedi.



"TİYOYU KİMDEN ALIYORLAR"

Karşı tarafın, 'İtiraz hakkımızı kullanacağız' dedeği hatırlatılan İmamoğlu, "Biz tüm hukuki süreci 16 milyon insan adına takip ediyor olacağız. Devletin, kamunun en değerli iki noktasının yine kamunun olması için mücadele veriyoruz. İhaleyi aldığımız noktada da İstanbul halkına kültür ve sanat konularında hizmet edecek yerler haline getireceğiz. Diğeri kendi hukuki anlayışıyla itiraz eder, başka şeyler yapar o bizi ilgilendirmiyor. Ne için itiraz edeceklerini de bilmiyorum. Tüyoyu kimlerdan aldı bilmiyorum. Genel Müdürün ifadesinden mi tiyo alıyor onu da bilmiyorum. Biz İstanbul halkı adına o ihaleye gireceğiz" dedi.

KİRA BEDELİ 10 KATINA ÇIKTI

'Pazarlık aşamasına geçildi. İhale aşamasında kiralama bedeli 300 bin TL çıktı. Siz girdikten sonra bu bedel 10 katına çıktı' değerlendirmesinin ardından İmamoğlu, "Bedeli ne olursa olsun orası İstanbul halkının.

"HAMİDİYE SU YOK SATIYOR"

Hamidiye su tartışmaları ve THY'nın İmamoğlu ile görüşüp görüşmediği sorusuna, "Benimle niye irtibata geçsinki, gülüyorum o hallerine. Sebebini kendileri açıklasın o benim işim değil ama ben hergün Hamidiye su içiyorum. Gayette iyi geliyor. Daha önce de içiyordum. Bu işe takılan beyinlere şaşıyorum, üzülüyorum. Kime yaranıyormlar bunu yaparak anlamış değilim. Düne kadar kutsal olan bu güsel suya bugün niye böyle bir bakış açısı var onu hele hiç anlamıyorum. Tam bir komedi filmi. Hamidiye suyun satışları arttı. Daha da artacağa benziyor. Şu an yok satıyor.