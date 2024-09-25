  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İmamoğlu'nun avukatından ''ahmak davası'' açıklaması

İmamoğlu'nun avukatından ''ahmak davası'' açıklaması

İmamoğlu'nun avukatından ''ahmak davası'' açıklaması
Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu hakkında açılan ve siyasi yasak talep edilen davanın duruşmasının bugün görüldüğü iddialarını yalanladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istenen ‘ahmak davası’ ile ilgili kararın verildiği iddia edildi. Bazı sosyal medya hesaplarında da kararın bugün açıklanacağı ileri sürüldü.

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, söz konusu iddia ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 

“DURUŞMA YAPILMADI"

Polat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün TBB ve İBB Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu’nun taraf olduğu bir duruşma yapılmamıştır. Yeni bilirkişi raporu için 2 Ekim’e ertelendiği söylenen duruşma, 31 Mayısta yapılan duruşmadır.” dedi.

Etiketler ekrem imamoğlu siyasi yasak ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yine Diyarbakır, yine bir kayıp kız çocuğu Yine Diyarbakır, yine bir kayıp kız çocuğu Kiracıya aile boyu işkence: Kadın kıyafeti giydirip işkence yaptılar Kiracıya aile boyu işkence: Kadın kıyafeti giydirip işkence yaptılar Bakan Tekin kendisi için ''istediği kadar anırsın'' diyen öğretmene bu yanıtı verdi Bakan Tekin kendisi için ''istediği kadar anırsın'' diyen öğretmene bu yanıtı verdi Bozkırın ortasında bir vaha: Kurak araziyi ormana çevirdi Bozkırın ortasında bir vaha: Kurak araziyi ormana çevirdi 5 ilde emekli sayısı çalışan sayısını geçti 5 ilde emekli sayısı çalışan sayısını geçti Sıfır aldığı araç başına dert oldu: Bayi geri almadı, mahkemeye başvurdu Sıfır aldığı araç başına dert oldu: Bayi geri almadı, mahkemeye başvurdu Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut: İsrail'in hedefi Türkiye, uykudakiler uyansın Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut: İsrail'in hedefi Türkiye, uykudakiler uyansın İstanbul'da çocuğa öz baba şiddeti kamerada İstanbul'da çocuğa öz baba şiddeti kamerada Tamer Karadağlı hakkında suç duyurusu Tamer Karadağlı hakkında suç duyurusu 3D yazıcıyla üretilen intihar kapsülü alarmı: Gözaltılar var 3D yazıcıyla üretilen intihar kapsülü alarmı: Gözaltılar var
Karakoldan kaçmayı başaran ''çöpteki polis katili''yle ilgili ihmaller zinciri iddiası Karakoldan kaçmayı başaran ''çöpteki polis katili''yle ilgili ihmaller zinciri iddiası Fenomen makyaj artisti Alp Kavasoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu Fenomen makyaj artisti Alp Kavasoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu AK Parti'den emeklilik sistemi ve çalışma saati açıklaması AK Parti'den emeklilik sistemi ve çalışma saati açıklaması Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 2 milyon TL krediye en düşük faiz uygulayan banka Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 2 milyon TL krediye en düşük faiz uygulayan banka Oğlu 2. kez evlenen Orhan Gencebay ailesinden ''haberimiz yoktu'' açıklaması Oğlu 2. kez evlenen Orhan Gencebay ailesinden ''haberimiz yoktu'' açıklaması Kızıl Goncalar'ın fragmanına damga vuran replik: ''Tarikatlar ve cemaatler kapatılmalıdır'' Kızıl Goncalar'ın fragmanına damga vuran replik: ''Tarikatlar ve cemaatler kapatılmalıdır'' MasterChef'ten elenen Deniz'den tepki çeken Ayşe taklidi MasterChef'ten elenen Deniz'den tepki çeken Ayşe taklidi Resmen geleceği görmüş: İşte Bill Gates'in gerçeğe dönüşen tahminleri Resmen geleceği görmüş: İşte Bill Gates'in gerçeğe dönüşen tahminleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sıfır araçlar için yeni düzenleme Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sıfır araçlar için yeni düzenleme Mide bulandıran sapıklık: Eşi olacak cani 80’den fazla erkeğe tecavüz ettirdi Mide bulandıran sapıklık: Eşi olacak cani 80’den fazla erkeğe tecavüz ettirdi