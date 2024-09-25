İmamoğlu'nun avukatından ''ahmak davası'' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu hakkında açılan ve siyasi yasak talep edilen davanın duruşmasının bugün görüldüğü iddialarını yalanladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istenen ‘ahmak davası’ ile ilgili kararın verildiği iddia edildi. Bazı sosyal medya hesaplarında da kararın bugün açıklanacağı ileri sürüldü.

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, söz konusu iddia ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

“DURUŞMA YAPILMADI"

Polat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün TBB ve İBB Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu’nun taraf olduğu bir duruşma yapılmamıştır. Yeni bilirkişi raporu için 2 Ekim’e ertelendiği söylenen duruşma, 31 Mayısta yapılan duruşmadır.” dedi.