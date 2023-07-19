İmamoğlu'nun gizli toplantısının kaydı sızdırıldı

CHP’de "değişim" çağrılarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li üst düzey isimlerin düzenlediği çevrimiçi toplantının kaydı sızdırıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan’a kaybetmesi sonrası, partide ‘değişim’ tartışmaları başlamıştı. İmamoğlu tartışmanın en güçlü aktörüyken, Kılıçdaroğlu sık sık ‘yola devam etme’ye dair mesajlar veriyor.

Dün gece geç saatlerde Youtube’a sızdırılan videoda Ekrem İmamoğlu ile Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın gibi isimler yer alıyor. Toplantı kesitine göre söz konusu isimler CHP Parti Meclisi üyelerinin imzalayacağı bir metinle ilgili konuşuyor. Kurmaylar başka üst düzey isimlerden de bahsederek kampanyaya katılacaklarını işaret ediyor. Video kaydını sızdıran Youtube kanalı ise dün kurulmuş. Kanalın kuruluş tarihi 18 Temmuz 2023 olarak gözüküyor.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin (İETT) '125 Yeni Otobüs Temini Sözleşme Töreni'nde konuştu. İmza töreni sonrası sızdırılan CHP toplantısıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Bizim seçimden bu yana buna benzer 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim. Bugün bile buna benzer toplantılarımız var. Gizli tarafı yok. Partinin mevzularıdır. Sızdırılmasını araştıracağız. Bakacağız. Bunu seven kimler var. Partinin içinde midir dışında mıdır bakacağız. Bir aile meselesi gibi konuşmaya devam edeceğiz. Sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu ve benzeri belki 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bunlar devam edecektir, gizli bir tarafı yok. Yarın da toplantımız var, hatta bugün de buna benzer bir toplantımız var. Hiçbir gizli tarafı yok."

"Konuşulan konular partinin mevzularıdır" diyen İmamoğlu, "Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin önünüzde konuşmayacağım. O masada da konuşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Videonun sızdırılması sorulan İmamoğlu, "Onu araştıracağız. Ne olmuş, nasıl olmuş, bunu seven kimler var? Parti içinden mi, parti dışından mı bakacağız. Biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileri ile konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz" yanıtını verdi.