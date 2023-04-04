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İnce'den Perinçek'e yanıt: Bu büyük sırrı kulağına Erdoğan mı fısıldadı?

İnce'den Perinçek'e yanıt: Bu büyük sırrı kulağına Erdoğan mı fısıldadı?
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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, adaylığına ilişkin açıklama yapan Doğu Perinçek'e "Bu büyük sırrı (!) kulağına Erdoğan mı fısıldadı? " diyerek tepki gösterdi.

Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisini cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile ortaklık kurduğunu iddia eden Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'e yanıt verdi.

Doğu Perinçek, Twitter hesabından İnce'yi hedef alarak "Tayyip Erdoğan, karşı tarafın oylarını bölsün diye Muharrem İnce'yi destekliyor" dedi. 

İnce, Perinçek'e "Bu büyük sırrı (!) kulağına Erdoğan mı fısıldadı? Erdoğan abine söyle, sadece Doğu yetmez Batı’da da ne kadar müfteri varsa üzerimize salsa bize vız gelir tırıs gider" sözleriyle yanıt verdi. 

Etiketler Muharrem İnce doğu perinçek
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