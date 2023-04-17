İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı açıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nin Türkiye'yi finans alanında bir üst lige çıkaracağını söyledi.

İstanbul'u dünyanın önde gelen finans şehirlerinden biri haline getirmesi planlanan İstanbul Finans Merkezi'nde ilk adım olan Bankalar Etabı bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle resmen açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi bankalar etabının açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'u dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri haline getireceğiz demiştik ve getirdik. Şimdi de bu işin fiziki şartlarını oluşturduk" dedi.

''İSTANBUL FİNANS MERKEZİ, TÜRKİYE'Yİ FİNANS ALANINDA BİR ÜST LİGE ÇIKARACAK''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün ülkemiz ekonomisi ve finans sektörümüz açısından stratejik önemde bir açılış töreni münasebetiyle bir aradayız. Türkiye'yi finans alanında bir üst lige çıkaracak İstanbul Finans Merkezi'nin ilk etabının açılış heyecanını yaşıyoruz. Küresel finansın ağırlık merkezi giderek daha belirgin şekilde Batı'dan Doğu'ya doğru kayıyor. İstanbul Finans Merkezi Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yerini güçlendirmek amacıyla yapılan vizyoner bir projedir. İstanbul Finans Merkezi iş dünyasının tüm ihtiyaçlarına cevap verecektir. 27 gün sonra sandıklara gidecek hem kendimizin hem evlatlarımızın hem Türkiye'nin geleceğine dair çok kritik bir karar vereceğiz. 14 Mayıs'ta inşallah bir kez daha milli irade tecelli edecek aziz milletimiz Türkiye Yüzyılı'nı başlatacaktır.

''SANDIĞIN RENGİNDEN EN UFAK BİR ŞÜPHE DUYMUYORUM''

Ömrünün 40 yılında meydanların nabzını tutan, meydanların dilini okuyan bir siyasetçi olarak sandığın renginden en ufak bir şüphe duymuyorum. Seçim dönemleri siyasi partilerin kantara çıktığı günlerdir. Bu günler herkesin heybesinde ne varsa ortaya döktüğü zamanlardır. Millet bu dönemde siyaset kurumuna kulak kesilir herkesin çapı hakkında bir kanaat getirir. Sadece siyasi partiler ve ittifaklar arasında değil aynı zamanda iki farklı anlayış arasında da mühim bir tercih yapacağız. İstanbul Finans Merkezi, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamalarıyla ülkemiz ekonomisine katkılar sağlayacaktır. Bu merkez üç kıtanın buluşma noktası olan İstanbul'da yeni bir finansal ekosistem oluşturacaktır.

''YATIRIM ÇEKME POTANSİYELİMİZ ARTACAK''

İstanbul Finans Merkezi uluslararası sermaye akışını kolaylaştırarak yatırım çekme potansiyelimizi de artıracaktır.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Muhalefetin Türkiye'yi yönetebilecek, ülkemizi hedeflerine, milletimizi de hayallerine ulaştıracak hiçbir vizyonunun olmadığı bu arada ortaya çıkmıştır. Bu süreç aynı zamanda 2002 öncesinde ülkemizin neden geri kaldığını da göstermiştir. Her şeyi bedava verme. Batılı tefecilerden 300 milyar dolar dilenme gibi gerçek dünya ile ilgisi olmayan sayısız abuk sabuk vaadi burada konuşmaya değer bulmuyorum. 300 milyar doları İngiltere'den getirecekmiş. Demek ki tefecilerle görüştü, anlaştı. Onlar havada, karada ona sözler verdiler. Böyle bir şey olabilir mi? 20 yıl bu ülkede başbakanlık yaptım cumhurbaşkanlığı yaptım ama böyle bir safsata böyle bir yalan dolan hile dünyanın hiçbir liderinde görmedim. Ama bu zavallı ne yazık ki hayatında bir SSK var ki SSK'yı batıran değil mi? Bu millet, bugün afaki vaatlerle ortalıkta dolaşanların geçmişte SSK'yı nasıl batırdığını, ülkeyi nasıl soyup soğana çevirdiğini asla unutmaz.

''YOL YENMEZ AMA YOL SAYESİNDE ÜRETİM OLUR''

Yol yenmez ama yol sayesinde üretim olur. Üretici mahsulünü satar turist seyahat eder nakliyeci malzeme taşıyor. Yol yenmez ama yol sayesinde yatırım gelir. Yani yol sadece yol değildir. Yol medeniyettir diyoruz. Domates de patates de bu yapılan yollardan gidiyor. Biz ülkemizi bir gergef gibi yollarla örmeseydik, Türkiye'yi bugünlere getirebilir miydik?''

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ

İstanbul Finans Merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak.

Projede bankalar etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından yine önemli banka ve finans kuruluşlarının da İstanbul Finans Merkezi'nde yer alması bekleniyor.

Dev finans projesinin bankalar etabında VakıfBank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın ilgili birimleri faaliyete geçti.

5 YILDIZLI OTEL HİZMET VERECEK

İstanbul Finans Merkezi bünyesinde yer alan 5 yıldızlı otel, uzun dönemli konaklamaya uygun yapıda ve ziyaretçilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı.

325 oda sayısı ve 80'e yakın uzun süreli konaklamaya uygun oda tipi ile hizmet verecek.