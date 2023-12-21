İstanbul için ''sürpriz aday'' Prof. Dr. Naci Görür mü ?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından başlayan, CHP'nin işbirliği teklifinin reddedilmesinin ardından hızlanan istifalarla sarsılan İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Prof. Dr. Naci Görür'ü aday göstermeye hazırlandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Türkiye Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayıma geçerken, Ankara kulislerinden dikkat çeken bir iddia sızdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yeniden İstanbul'da aday gösterecek olan CHP'nin yerel seçimlerdeki iş birliği teklifini reddeden İYİ Parti'nin İstanbul'da İmamoğlu'na karşı sürpriz bir ismi aday göstermeye hazırlandığı iddia edildi.

TV100 programcısı gazeteci Kübra Par, İYİ Parti'nin İstanbul adayının Naci Görür olabileceğini iddia etti.

Hatırlanacağı gibi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na yakın ekibin İYİ Partili isimlerle görüşmesine 'Savaş ilanı' demiş ve hem İmamoğlu'nu hem de Mansur Yavaş'ı korkaklıkla suçlamıştı. İstanbul'da da Ankara'da da Türkiye'nin her yerinde de seçime tek başlarına gireceklerini dile getiren Meral Akşener'in hamleleri merak ediliyordu. Akşener'in hamlelerinden birinin Prof. Dr. Naci Görür olduğu ifade edildi.

Prof. Dr. Naci Görür'den jet açıklama

Öte yandan İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia edilen Prof. Dr. Naci Görür Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada "Ben bilim adamıyım. Siyaset üstü kalmak zorundayım. Benim istediğim, sesimin herkese ulaşması. Eğer siyasete girersem, polemik insan olurum. Bir partinin kitlesine ulaşırım. Biz insanları göçük altında o partili, bu partili diye çıkarmıyoruz. Hangi parti ihtiyaç duyarsa bilimsel olarak hizmete hazırız. Ancak siyasetle olmaz. Teklifler gelip gidiyor. Seviyorlar. Ancak asla siyaset düşünmüyorum. Siyasete girersem, deprem konusuna verdiğim bunca yılım biter. İnsanlar bilimsel olarak hizmet etmek istiyorum. Ben bir partiye girersem, sadece o partinin tabanına konuşurum" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul adayı olacağı yönündeki iddiaya ilişkin kendi sosyal medya hesabından da şunları paylaştı:

"Sevgili arkadaşlar, beni tanıyorsunuz ama yine de sizlerle paylaşmak istiyorum: Şu anda bir çok basın mensubu arayarak bir partinin İstanbul’a Belediye Başkan adayı olarak gösterileceğimi söyleyerek doğruluğunu teyid ettirmek istiyorlar. Doğru olan şu. Ben bir bilim adamıyım, öyle de kalmak istiyorum. Hayatımı halkımı deprem konusunda aydınlatmaya, farkındalık yaratmaya ve deprem kültürü oluşturmaya adadım. Deprem siyaset üstü bir konudur. İnsanlarımızı göçük altından AKP, MHP, CHP diye çıkartmıyoruz. Siyasetçi olursam herkese sesimi duyramam. Ama şu kesin, hangi parti deprem hakkında hasbel kader bilgime ihtiyaç duyarsa bilim adamı olarak hepsinin emrinde olurum, sevgiyle."