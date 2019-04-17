İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayla ilk pozu

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı.

İstanbul İl Seçim Kurulu mazbatasını almak üzere Ekrem İmamoğlu'nu Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na çağırdı. İmamoğlu eşiyle birlikte saat 16:30'da Çağlayan Adliyesi'ne geldi. İmamoğlu'nu çok sayıda partili ve İstanbullu sloganlarla karşıladı.

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde en yakın rakibi AK Partili Binali Yıldırım'la 13.729 farkla İstanbul Belediye Başkanı oldu.

Artık resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan İmamoğlu, devir-teslim töreni için İBB'nin Saraçhane'deki binasına geldi.

OY FARKI: 13 BİN 729

İstanbul'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçları da belli oldu.

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanaklarına göre; Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765; Binali Yıldırım'ın ise 4 milyon 156 bin 036 oy aldı. Aradaki fark 13 bin 729 olarak gerçekleşti.





Mazbatasını almak için eşiyle birlikte Çağlayan Adliyesi'ne gelen İmamoğlu yolda bu fotoğrafı paylaştı.

İL SEÇİM KURULU KARARI

Tüm oyların yeniden sayıldığı ilçelerden Maltepe'deki sayımın tamamlanmasının ardından ıslak imzalı tutanaklar İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmişti. İlçe tutanaklarının birleştirilmesinin ardından İl Seçim Kurulu'ndan karar çıktı.

MAZBATA VERİLMESİN TALEBİ

İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için dün YSK'ya başvuruda bulunan AK Parti, İstanbul İl Seçim Kurulu'na da, olağanüstü itiraz sonuçlanana kadar, Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmemesi için talep de bulunmuştu.

AK PARTİ'NİN TALEBİNE RET

İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için dün YSK'ya başvuruda bulunan AK Parti, İstanbul İl Seçim Kurulu'na da, olağanüstü itiraz sonuçlanana kadar, Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmemesi için talep de bulunmuştu.

Tüm oyların yeniden sayıldığı ilçelerden Maltepe'deki sayımın tamamlanmasının ardından ıslak imzalı tutanaklar öğle saatlerinde İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderildi. İlçe tutanaklarının birleştirilmesinin ardından İl Seçim Kurulu'ndan karar çıktı. AK Parti'nin talebi reddedildi.

Birleştirme tutanağı açıklandı! İşte İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki fark

İŞTE SON BİRLEŞTİRME TUTANAĞI

İŞTE EKREM İMAMOĞLU'NU İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İLAN EDEN O MAZBATA