İşte Kılıçdaroğlu'nun ''Gölge CHP Genel Merkezi'' ofisi

CHP'nin 38'inci kurultayında Genel Başkanlık yarışını Özgür Özel'e karşı kaybeden CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nin burnunun dibindeki "Gölge CHP Genel Merkezi" ortaya çıktı.

HABER3.COM // ÖZEL

CHP'de gerçekleştirilen 38'nci tarihi Olağan Kurultay'da yapılan Genel Başkanlık seçiminde Özgür Özel CHP'nin yeni Genel Başkanı seçilmiş böylece Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıl süren genel başkanlığı sona ermişti.

CHP'nin yeni lideri Özgür Özel'in parti içerisindeki ilk icraatı ise MYK toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki her bir Bakanlığın yaptığı her şeyi dakika dakika izleyebilmek için gölge kabinesini belirlemek olmuştu.

Ancak herkes Özgür Özel yönetimindeki CHP’nin "Gölge Kabinesi"ni konuşurken, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendi "Gölge CHP Genel Merkezi"ni oluşturdu.

Bay Kemal'in Gölge CHP Genel Merkezi ofisi

Kılıçdaroğlu için Ankara'nın Mustafa Kemal Mahallesi Balgat Barış sitesinde tutulan aşağıdaki fotoğrafta görülen bu ofis katında Bay Kemal hem siyaseti hem de CHP'yi takip edecek.

CHP'nin 38'inci kurultayında Genel Başkanlık yarışını Özgür Özel'e karşı kaybeden CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nin burnunun dibindeki "Gölge CHP Genel Merkezi" ortaya çıktı.

CHP Genel Merkezi'ne yürüyerek 50 dk

Henüz dekorasyonu tamamlanmayan ve 4 odalı olduğu öğrenilen Kılıçdaroğlu'nun "Gölge CHP Genel Merkezi" CHP'nin Ankara Söğütözü'ndeki Genel Merkez binasına sadece 3,5 km uzaklıkta.

Bu mesafe o kadar yakın ki, Kılıçdaroğlu yeni ofisinden CHP Genel Merkezi'ne yürümek istese sadece 50 dakikalık bir yürüyüş sonrasında soluğu CHP Genel Merkezi'nin önünde alabilecek...