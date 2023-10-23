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İsveç'e NATO vizesi! Erdoğan imzayı attı

İsveç'e NATO vizesi! Erdoğan imzayı attı
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İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak TBMM'ye sevk edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "İsveç’in NATO’ya katılım protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir" denildi. 

Etiketler nato isveç tbmm meclis
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