İYİ Parti lideri Akşener'den Erdoğan'a: Basiretsizliğinize acıyarak bakıyoruz

"Süfli heveslerle ellerin, yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Akşener'den yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Sırf daha iyi arabaya binmek, sırf daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi süfli (adi, aşağılık, bayağı) heveslerle ellerin yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum" dedi.

AKŞENER'DEN YANIT GECİKMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine İYİ Parti lideri Meral Akşener'den yanıt gecikmedi. Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı haberi alıntılayan Akşener, sert ifadeler kullandı.

"ACIYARAK BAKIYORUZ"

Akşener, "Biz de günde 10 milyon lira harcadığı şatafatlı sarayından atıp tutarak, devlet yönetimindeki beceriksizliğini örtbas etmek için gençleri suçlamaya çalışan bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz." dedi.