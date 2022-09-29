  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İYİ Parti lideri Akşener'den Erdoğan'a: Basiretsizliğinize acıyarak bakıyoruz

İYİ Parti lideri Akşener'den Erdoğan'a: Basiretsizliğinize acıyarak bakıyoruz

İYİ Parti lideri Akşener'den Erdoğan'a: Basiretsizliğinize acıyarak bakıyoruz

"Süfli heveslerle ellerin, yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Akşener'den yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Sırf daha iyi arabaya binmek, sırf daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi süfli (adi, aşağılık, bayağı) heveslerle ellerin yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum" dedi.

 AKŞENER'DEN YANIT GECİKMEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine İYİ Parti lideri Meral Akşener'den yanıt gecikmedi. Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı haberi alıntılayan Akşener, sert ifadeler kullandı.

"ACIYARAK BAKIYORUZ"
Akşener, "Biz de günde 10 milyon lira harcadığı şatafatlı sarayından atıp tutarak, devlet yönetimindeki beceriksizliğini örtbas etmek için gençleri suçlamaya çalışan bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz." dedi.

Etiketler akşener erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Miçotakis'ten Türkiye'ye üstü kapalı tehdit
Uzman isim açıkladı: İşte asgari ücreti 10 bin TL yapacak 3 senaryo
Asgari ücret ne kadar olacak? AK Parti'den yeni açıklama
Olay iddia: İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresini hurdacıya satmışlar!
Beşiktaşlıları çıldırtacak Aboubakar açıklaması
Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'yi de, Galatasaray'ı da reddetmişti...
Dolar'dan bir rekor daha! İşte Dolar, Euro ve altında son durum
Mehmet Ali Erbil'den ''Günde 100 bin TL kazanıyor'' iddiasına yanıt
Fatih Altaylı son anketi ''yüzde 50'yi geçebilen tek aday var'' diyerek açıkladı
İslam Memiş'ten yatırımcıya tüyo: ''Uzak durun'' diyerek uyardı!